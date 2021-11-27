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- Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırgana dayak
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırgana dayak
Yol ortasında laf dalaşına giren iki kişiden biri silah ile karşı tarafı yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin darbettiği saldırgan gözaltına alındı.
- DHA
- 27.11.2021 - 10:00
- Güncelleme : 27.11.2021 - 10:53
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde birbirine laf atan Samet G. ile Emrullah S. arasında bir süre sonra kavga çıktı.
Kavgada Samet G., silahla Emrullah S.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.
SİLAHLI SALDIRGANA MEYDAN DAYAĞI
Çevredekiler şüpheli Samet G.'yi yakalayarak dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Samet G.'yi öfkeli kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrullah S.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırgana dayak