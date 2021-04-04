Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde sentetik uyuşturucu madde yakalandı.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

545 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Taksi içerisinde gerçekleştirilen aramada vakumlanmış halde 545 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ile 1 adet cep telefonu da ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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