Gaziosmanpaşa'daki şahıs mahallesine korku yaşatıyor

Bağlarbaşı Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, eline geçirdiği çekiç benzeri malzemeleri sokağa fırlatıyor. Mahalleli canının tehlikede olduğunu belirterek, yardım istiyor.

Gaziosmanpaşa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde psikolojik problem yaşayan S.C., mahalle sakinlerine korku yaşatıyor.

Şahıs, eline geçen demir taş, sopa hatta çekiç ve kerpeten gibi malzemeleri dışarıya fırlatıyor.

ŞİKAYETE RAĞMEN İŞLEM YAPILMADI

Evde bulunan eşyaları komşusunun bahçesine ve yola atan S.C. 'ye, komşularının şikâyetlerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü.

Mahalle sakinleri, S.C.'nin yanında bıçak taşıdığını söyleyerek bir an önce önlem alınmasını istiyor.

ÇÖP POŞETİNİ BAHÇEYE ATIYOR

Farklı zamanlarda çekilen görüntülerde, S.C.'nin çöp poşetlerini komşusunun bahçesine attığı görülüyor.

Bir başka görüntüde ise S.C.'nin evinde bağırdığı ve etrafa küfürler ettikten sonra tahta parçalarını aşağı attığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.





"BIÇAKLAMA OLAYI DA OLDU"

S.C.'nin üst komşusu Tevrat Ağırtaş, "Yaklaşık 20-25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Komşumuz alkol kullanıyor, gelip rahatsız ediyor. Geçen akşam ne kadar çöp varsa arkadaşın bahçesine attı. Biz mahalleli olarak tedirginiz. Annesi öldükten sonra aile içinde kavgalar yaşandı. Bıçaklama olayı da oldu." şeklinde konuştu.





"BAHÇEMİZE ÇIKAMAZ OLDUK"

Bahçesine çöp ve eşya atılmasından şikâyetçi olan Çengizhan Biçer, "Şahsın oturduğu apartmanın bitişiğinde yaşıyoruz. Attığı eşyalardan dolayı bahçemize çıkamaz olduk. Bahçe harabe hale döndü artık kendimizden korkar olduk. Güler yüzle konuşmaya çalıştım ancak elini beline atarak üzerime yürümeye çalışıyor. Her an bıçağı çekip birimizi bıçaklayabilir." ifadelerini kullandı.

"EVİNİ ATEŞE VERDİ"

S.C.'nin kapı komşusu ise "Daha önce evini ateşe verdi. Ben kendim bizzat söndürdüm ama koltuktan yanma devam ediyormuş itfaiye geldi söndürdü." şeklinde konuştu.





"SAMURAY KILIÇLI OLAYA DÖNMESİNDEN KORKUYORUZ"

Komşusu Esra Aydın ise, "Saat fark etmeksizin her zaman yapıyor. Bir iki hafta önce misafirlerim vardı. Seslerden korkup erken kalkmak zorunda kaldılar. En son samuray kılıçlı bir cinayet oldu, biz bu olayın ona dönüşmesinden çok korkuyoruz. Çünkü bıçakla dolaştığını biliyoruz." dedi.





