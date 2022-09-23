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    Giresun'da boşanma aşamasında katliam

    Bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
    • 23.09.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 13:58
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    Giresun'da boşanma aşamasında katliam

    Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurdu.

    Üçü de hayatını kaybetti

    Şahıs, saldırının ardından intihara teşebbüs etti.

    Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti.

    Soruşturuluyor

    Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Giresun da boşanma aşamasında katliam #1


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