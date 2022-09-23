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Giresun'da boşanma aşamasında katliam
Bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
- 23.09.2022 - 13:35
- Güncelleme : 23.09.2022 - 13:58
Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurdu.
Üçü de hayatını kaybetti
Şahıs, saldırının ardından intihara teşebbüs etti.
Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti.
Soruşturuluyor
Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre olayla ilgili inceleme sürüyor.