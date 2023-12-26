Giresun'da buzdolabını soba sanarak yakan Alzheimer hastası kadın, zehirlenerek öldü

DHA
Girsun'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.
Buzdolabını soba sanıp içinde odun yaktı
Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi
Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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