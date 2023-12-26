Giresun'da buzdolabını soba sanarak yakan Alzheimer hastası kadın, zehirlenerek öldü Giresun'da soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası yaşlı kadın, çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

DHA

Girsun'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.

Buzdolabını soba sanıp içinde odun yaktı

Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi

Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)