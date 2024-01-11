Gölcük Tabiat Parkı kar manzaralarıyla büyüledi Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı, kış tatilcilerinin rotasına eklendi. Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı.

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DHA

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olduğu bölgeler bembeyaz görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

Bu bölgelerden biride özellikle sonbahar ve kış aylarında oldukça fazla rağbet gören Bolu oldu.

Kış tatili sevenlerin rotasını çevirdiği bölgeye ilgi gitgide artıyor.

Mest eden manzaralar

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan Gölcük Tabiat Parkı, 2 gündür devam eden yoğun kar yağışının etkisini sürmeye devam ediyor.

Tabiat parkını çevreleyen karla kaplı çam ormanları güzel manzaralarıyla kendine hayran bırakıyor.

50 santime ulaştı

Beyaza bürünen Gölcük'te kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü tabiat parkındaki gölün büyük kısmı buz tuttuğu görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)