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    Bitlis'te 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 terörist yakalandı

    Eren Abluka Operasyonları kapsamında, Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında J-İHA destekli operasyonda 1'i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • 14.07.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:34
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    Bitlis'te 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 terörist yakalandı

    Teröre ve terösristlere geçit yok...

    Yurt geleninde terörle mücadele kapsamnında yapılan operasyonlarda kahraman askerlerimiz hainlere darbe indirmeye devam ediyor.

    Her geçen gün, terör yuvaları mehmetçiklerimiz tarafından temizlenirken askerlerimizden yeni bir haber daha geldi.

    1’i Gri kategoride olmak üzere 2 terörist yakalandı

    Eren Abluka Operasyonları kapsamında Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bitlis te 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 terörist yakalandı #1

    İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından şu ifadelere yer verilerek yapıldı;

    Teröreistlere nefes aldırılmıyor

    "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

    Bitlis te 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 terörist yakalandı #2


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