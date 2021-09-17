Tramvay ile durakta bulunan demir korkuluklar arasında ayağı sıkışan yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Gülhane semtinde Kabataş istikametine seyreden tramvaydan inen 70 yaşlarında bir adam, yolun karşısına geçmek istedi.

Rayların üzerinden geçmeye çalışan yaşlı adam, tramvay ile durağın demir korkulukları arasında bacağını sıkıştı.

"YARDIM' DİYE ÇIĞLIK ATTI"

Görgü tanığı Cengiz Akkurt, "Tramvayın geçtiği sırada camla arasına girdi. Hemen tramvayı durdurduk. İlk müdahaleyi biz burada yaptık. Trafik polisi arkasındaydı. İtfaiye, ambulans hepsi geldi. Ama durumu baya kötüydü. Tramvay hareket ederken camın arkasına geçti. Tramvay bir anda hızlanınca ayağı kaydı. Sıkışınca 'yardım' diye çığlık atınca durdurduk tramvayı" dedi.

SEFERLER DURDURULDU

Çevredeki vatandaşların ve görevlilerin uyarıları üzerine vatman hemen aracı durdurdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülhane'de ayağı tramvay ile korkuluk arasına sıkıştı VİDEO



İTFAİYE KURTARDI

Yaralı adam, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri de normale döndü.







