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    Gümüşhane'de doğuma üç hafta kala koronaya yakalandı, kurtarılamadı

    Ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun koronavirüse yakalanırken, bebeği ise sezaryenle alındı. Genç annenin bebeği hayata tutunmayı başarırken, durumu ağırlaşan Ömrüuzun ise yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 15:55
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    Gümüşhane'de doğuma üç hafta kala koronaya yakalandı, kurtarılamadı

    Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, 3 hafta önce fenalaştı.

    Fenalaşan Ömrüuzun, Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada koronavirüs şüphesi ile test yaptıran Ömrüuzun, koronaya yakalandığını öğrendi.

    Tedaviye alınan genç anne, ağırlaşınca entübe edildi ve bebeği sezaryenle alındı.

    BEBEĞİ KURTULDU, KENDİSİ DAYANAMADI

    Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu.

    İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    Ömrüuzun, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILMIŞ

    Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Gümüşhane Devlet Hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir.

    Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” mesajını paylaştı.

    Gümüşhane de doğuma üç hafta kala koronaya yakalandı, kurtarılamadı #1

    Gümüşhane de doğuma üç hafta kala koronaya yakalandı, kurtarılamadı #2

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