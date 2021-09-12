Haberler

3. Sayfa Haberleri

Gümüşhane'de doğuma üç hafta kala koronaya yakalandı, kurtarılamadı

Gümüşhane'de doğuma üç hafta kala koronaya yakalandı, kurtarılamadı

Ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun koronavirüse yakalanırken, bebeği ise sezaryenle alındı. Genç annenin bebeği hayata tutunmayı başarırken, durumu ağırlaşan Ömrüuzun ise yaşamını yitirdi.