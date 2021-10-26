Gümüşhane’de kaçak avcı, av koruma görevlisini vurdu

Şiran ilçesinde yasak av bölgesinde yakalanan kaçak avcılar, DKMP Av Koruma görevlileri kendilerini fark edince ateş açıp kaçtı. Kaçak avcının tüfeğinden çıkan saçma, bir görevliyi ayağından yaraladı.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi kırsalında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Av Koruma görevlileri, kanunen av yapılması yasak olan bölgede, bazı şahısların ışıklarla gece avı yaptıklarını belirledi.

DKMP Av Koruma ekibi ellerinde tüfekler ve vurdukları tavşanla karşılaştıkları kaçak avcılara “Av koruma” diye seslenince kaçak avcılardan birisi, “Yaklaşma” diyerek tüfekle ateş etti.

TÜFEK TUTUKLUK YAPTI

Kaçak avcı ikinci fişeği ateşlemek isterken, tüfek tutukluk yaptı.

Görevlileri korkutmak için ateş açan kaçak avcılar, vurdukları tavşanı da alarak olay yerinden kaçtı.

GÖREVLİ AYAĞINDAN VURULDU

Av Koruma memuru ve aynı zamanda Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı olan 55 yaşındaki Hayati Özdamar, kaçak avcıların tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu.

Tüfeğin saçması, Özdamar’ın ayağına isabet etti. Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdamar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olay yerine yakın noktadaki güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen şahıslar, Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Görevi başındaki memuru tüfekle yaralayan saldırganların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılması dikkatlerden kaçmazken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gümüşhane ili Şiran ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibi koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kaçak avcılar tarafından açılan ateş sonucu yaralanan av koruma personelimiz Hayati Özdamar'a geçmiş olsun der, kendisine Allah'tan şifa dileriz. Olayla ilgili faillerin hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Yılın 365 gününde gün batımıyla gün doğumu arasında belgeli, belgesiz, ışıktan faydalanarak her türlü avlanma faaliyetinin kanunen yasak olduğu öğrenildi.