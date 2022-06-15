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    Gümüşhane'de hayatını kaybeden avukatın ölümünde acı gerçek

    Şiran ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza geçiren ve hayatını kaybeden Hüsna Turhan'ın, ölümlü trafik kazası davasına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.
    • 15.06.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:39
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    Gümüşhane'de hayatını kaybeden avukatın ölümünde acı gerçek

    Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kaza yapan Avukat Hüsna Turhan, araçta sıkıştı.

    Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine; AFAD, İtfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki avukat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Dün son yolculuğuna uğurlanan talihsiz avukatın öldüğü kazanın detayları belli oldu.

    Davaya giderken can verdi

    Gümüşhane Barsosu'nun  'Gülen yüzü' olarak nitelendirilen Hüsna Tuırhan, Küçük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Mesleğe 4 yıl önce başlayan ve Kelkit ilçesinde yaşayan genç avukatın, Şiran ilçesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir boşanma davasına katıldıktan sonra Kelkit ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ölümlü trafik kazası davasına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

    Gümüşhane de hayatını kaybeden avukatın ölümünde acı gerçek #1

    Müvekkili de cenazesine katıldı

    İHA'nın haberine göre; sanık müdafiliğini yapacağı duruşmaya yetişmek için yola çıkan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Turhan’ın cenazesine davasını savunduğu trafik kazasında akrabasını kaybeden tarafın da katıldığı öğrenildi.

    Gümüşhane de hayatını kaybeden avukatın ölümünde acı gerçek #2

    Gümüşhane de hayatını kaybeden avukatın ölümünde acı gerçek #3

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