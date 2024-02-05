İHA
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Harmancık köyü mevkisinde Tamer Çalışkan kontrolündeki yolcu otobüsü yol kenarındaki tesisten kontrolsüz şekilde yola çıkan Yaşar Zengin (19) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç metrelerce savrulurken sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Zengin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşananlar kamerada
22 kişinin bulunduğu otobüste yaralanan olmazken yolcular büyük korku ve panik yaşadı.
Trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından ön camı kırılan otobüsteki yolcular başka bir araca aktarıldı.
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