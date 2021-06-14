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    Güngören'de dürümcüye girip sadaka kutusu çaldılar

    Zorlayarak cam kapısını açtıkları dürümcüden bir miktar para ve sadaka kutusunu çaldıkları ileri sürülen yaşları küçük 2 şüpheli, gözaltına alındı. Hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:49
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    Güngören'de dürümcüye girip sadaka kutusu çaldılar

    İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan dürümcüden, önceki gün saat 03.00 sıralarında, bir miktar para ve sadaka kutusu çalındı.

    İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede yaşları küçük iki şüphelinin, dürümcünün cam kapısını zorlayarak, içeri girdiğinin kameraya yansıdığı görüldü.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Çalışmada şüphelilerin; M.A. ve F.A. olduğu tespit edildi. Evlerinde önceki gün gözaltına alınan M.A. ve F.A. polis merkezine götürüldü.

    Güngören'de dürümcüye tekmeyle girip sadaka kutusu çaldılar VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Daha önceden de çok sayıda hırsızlık suçundan poliste kayıtları bulunduğu anlaşılan M.A. ve F.A., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

    Güngören de dürümcüye girip sadaka kutusu çaldılar #1

    Güngören de dürümcüye girip sadaka kutusu çaldılar #2

    Güngören de dürümcüye girip sadaka kutusu çaldılar #3

    Güngören de dürümcüye girip sadaka kutusu çaldılar #4

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