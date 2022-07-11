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    Güngören'de 'eski komşu' yalanına kanıp altınlarını çaldırdı

    Kendini eski komşuları olarak tanıtan 3 kadın, M.B.'nin evine girip 70 bin lira değerindeki altınlarını ve paralarını çaldı. Şüphelilerden E.G. yakalanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 11.07.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 13:01
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    Güngören'de 'eski komşu' yalanına kanıp altınlarını çaldırdı

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 58 yaşındaki M.B., evinin önünde oturuduğu esnada tıbbi maskeli 3 kadınla karşılaştı.

    Şüpheli 3 kadın, M.B.'ye eski komşuları olduğunu, bayram arefesi nedeniyle para yardımı yapmak istediklerini söyledi.

    Şüpheliler kadından evdeki altınları istedi

    Bu yalanla eve giren 3 kadın, M.B'den evdeki altınlarını ve paralarını getirmesini istedi. Şüpheliler, 58 yaşındaki kadını mal varlığının bereketleneceğini söyleyerek kandırdı.

    Güngören'de 'eski komşu' yalanına kanıp altınlarını çaldırdı - VİDEO

    Kadın altınlarını getirdi

    M.B.; evdeki 5 bin 200 lirasını, 1 adet bileziğini, 3 adet çeyrek altınını, 1 adet tuğra altınını 3 kadına getirdi.

    70 bin lira değerinde hırsızlık yaptılar

    Şüpheli kadınlar, altınları ve paraları çalarak evden uzaklaştı.

    Bir süre sonra kandırıldığını anlayan M.B., polise giderek şikayetçi oldu. Talihsiz kadının 70 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

    Güngören de eski komşu yalanına kanıp altınlarını çaldırdı #1

    Şüpheli kadının kimliği belirlendi

    Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 50'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

    Çalışmalarda bir şüphelinin eşgali ve kimlik bilgilerine belirledi. 31 yaşındaki E.G. isimli şüpheli kadın, tespit edilerek 09.07.2022 tarihinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yakalandı.

    Şahıs tahliye edildi

    İHA'nın haberine göre; hırsızlık, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 12 suç kaydının olduğu tespit edilen E.G., "konut dokunulmazlığını ihlal" ve “evden hırsızlık” suçlarından adli makamlara sevk edilirken şüpheli şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Güngören de eski komşu yalanına kanıp altınlarını çaldırdı #2


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