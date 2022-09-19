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    Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı

    Seyir halindeki yolcu otobüsü döneceği yolu kaçırınca elektrik direğine çarparak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş istasyonunda seferlerde aksama yaşandı.
    • 19.09.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:04
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    Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı

    Son günlerde İETT otobüsleri kaza olaylarıyla gündeme geliyor.

    Son olarak İstanbul'un Güngören ilçesindeki tramvay yoluna sabah saatlerinde İETT otobüsü girdi.

    Döneceği yolu kaçıran şoför, kontrolü kaybedince elektrik direğine çarptı.

    Seferler aksadı

    Olayın ardından Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seferler aksadı.

    Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı VİDEO

    Güngören de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı #1

    Otobüs tramvay hattından çekildi

    DHA'nın aktarımına göre; kısa süreli çözüm ile seferler, Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Bir süre sonra otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

    Güngören de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı #2

    "Anında müdahale edilmesi lazım"

    İşe gitmek için beklediğini ifade eden Ünal Aras, "Maalesef İstanbul'un hali bu. Tramvay yolunda araçların girişinin yasak olduğu bölgeler var. Burası küçük bir kamu yeri değil. Burası büyük bir tramvay hattı. Herhangi bir problem olduğu zaman anında müdahale edilmesi lazım. Biz işe gidiyoruz mazeret olarak kazayı söyleyebiliriz. Okula giden öğrenciler ne olacak? Az önce yolda yürürken engelli çocuk yürüyemiyordu. O çocuk buradan 3 durak yürümek zorunda kalacak" dedi.

    Güngören de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı #3


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