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    Güngören'de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

    Merter'de kimlikleri belirsiz otomobil sürücüsü ile moto kurye arasında yol verme tartışması yaşandı. İkilinin tekme tokat kavga ettiği anlar anbean kayda alındı.
    • 04.10.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:28
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    Güngören'de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

    İstanbul'un Güngören ilçesinde akşam saatlerinde tartışma sesleri yükseldi.

    Bir otomobil sürücüsü ile moto kurye, yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı.

    Otomobil sürücüsü moto kuryeyi kovaladı

    Otomobilden inen sürücü, moto kuryeyi kovaladı. İki sürücü, boş arazide birbirine girip kavga etti.

    O anlar kamerada

    Tekme tokat tartışma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    DHA'nın haberine göre, çevredeki diğer sürücüler araya girip olayı sonlandırdı.

    Güngören'de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu VİDEO

    Güngören de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu #1

    Güngören de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu #2

    Güngören de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu #3

    Güngören de yol verme kavgasında tekmeler havada uçuştu #4


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