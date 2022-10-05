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    Güngören'de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada

    Kamyonetiyle ürün satan Ali Akın, ekipler tarafından durduruldu. Seyyar satış yapmaması konusunda uyarılan genç adam, zabıta memurlarının megafonunu kırmasına tepki gösterince tansiyon yükseldi.
    • 05.10.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:08
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    Güngören'de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada

    İstanbul'un Güngören ilçesinde seyyar satıcı, zabıta memurları tarafından şiddete uğradı.

    Geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde kamyoneti ile satış yapan Ali Akın, ekipler tarafından durduruldu.

    Megafonunu kırdılar

    Seyyar satıcılık yapmaması konusunda uyarılan Akın, daha sonra aracından indirildi.

    Bu sırada zabıta ekipleri araçta bulunan megafonu kırarak el koydu.

    Güngören de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada #1

    Seyyar satıcıya tokat attı

    Ne olduğunu anlayamayan Akın duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında tansiyon yükselince zabıta memuru, genç adama tokat attı.

    O anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

    Güngören'de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada VİDEO

    "5 kişi üzerime daldı"

    Seyyar satıcısı Ali Akın, "Arabamın önünü kestiler, biz de ne olduğunu anlayamadık. Geldiler arabadaki cihazı kopardılar, yakamdan tuttular. Niye bize vurmaya çalışıyorsunuz dedim. Hasta çocuğum ve eşim yanımda 5 kişi üzerime daldı. Aracımın kontak anahtarını da kırmaya çalıştılar. O kişilerden şikayetçi olacağım." dedi.

    DHA'nın aktarımına göre; Ali Akın'ın eşi Çiğdem Akın da yaşadıkları olay nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

    Güngören de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada #2

    Güngören de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada #3

    Güngören de zabıta memurlarının seyyar satıcıya tokat attığı anlar kamerada #4





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