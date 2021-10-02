Güngören'deki düğün konvoyunda drift atan maganda yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerince yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 7 bin 14 TL de idari para cezası uygulandı.

İstanbul Güngören’de yapılan düğün konvoyuna katılan maganda, trafiği birbirine katmış, yolu kapatan maganda, drift atmıştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı.

25 GÜN SONRA YAKALANDI

Videonun yayılmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

O maganda, 25 gün sonra yakayı ele verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“5 Eylül 2021 tarihinde ulusal haber bültenlerine 'Güngören’de düğün konvoyu magandaları drift attı' başlığıyla yansıyan görüntülerde, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde el freni çekmek suretiyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 VG 6976 plakalı araç sürücüsünün Erhan T. olduğu tespit edilerek ekiplerimizce yakalanmıştır.

Güngören'de düğün konvoyunda drift atan maganda yakalandı VİDEO

7 BİN 14 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü Erhan T.’ye KTK'nın 67/1-D (drift) maddesinden 6 bin 700 TL, 30/1-B (film cam) maddesinden 314 TL olmak üzere, toplamda 7 bin 14 TL idari para cezası uygulanmıştır. Erhan T. isimli şahsın sürücü belgesi KTK’nın 67/1D maddesine istinaden 2 ay süreyle geri alınmıştır.

Ayrıca şahıs TCK 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Güngören Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir.”