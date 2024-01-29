Sosyal medyada ve dijital dünyada hakaret etmek adeta normalleşti. Hukuken cezai yaptırımı olsa da hakaret edenlerin hakaretlerinin cezası genelde çok hafif kalıyor ya da erteleniyor.
Bazıları da kışkırtıcı paylaşımlarla kendilerine hakaret ettirerek karşı taraftan para koparmaya çalışıyor.
CNN Türk'e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, cezaların yatarı olmadığı için hakaret edenlerin hapse girmediğini, suçun uzlaştırmaya tabi olduğunu söyledi.
Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
Suç işlendikten ve savcılığa başvurulduktan sonra uzlaştırma bürosuna yolluyor ve bağımsız, tarafsız bir uzlaştırmacı atanıyor.
Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Hakarete uğrayan kişinin bir edimi olup olmadığı soruluyor. Bir özürle de kapatılabilir ya da maddi bir karşılık da talep edebilir, bir bağış isteyebilir. Ama genelde kötü niyetli kişilerin para karşılığı anlaştığını görüyoruz.
67 maddelik bir paketti bu. Bu paketin içerisinde aslında 2 yılın altında hapis cezalarının yatarı olmadığı olmadığı için, cezasızlığı önlemek adına 1 ay ceza alsanız bile bunun cezasını yatacağınız belirtildi.
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