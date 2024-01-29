Hakaret davaları arttı: Yeni cezalar yolda Yargıda her 4 davadan biri hakaret davası haline geldi. Hakaret davalarının artması, suçun cezai yaptırımının az olması olarak yorumlandı. Yeni düzenlemeyle 1 ay hapis cezası alan da cezaevine girecek.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada ve dijital dünyada hakaret etmek adeta normalleşti. Hukuken cezai yaptırımı olsa da hakaret edenlerin hakaretlerinin cezası genelde çok hafif kalıyor ya da erteleniyor.

Bazıları da kışkırtıcı paylaşımlarla kendilerine hakaret ettirerek karşı taraftan para koparmaya çalışıyor.



CNN Türk'e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, cezaların yatarı olmadığı için hakaret edenlerin hapse girmediğini, suçun uzlaştırmaya tabi olduğunu söyledi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: