Abone ol: Google News

Hakkari'de kalorifer kazan dairesinde yangın

Yüksekova ilçesinde kalorifer kazan dairesinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 20:28
  • Hakkari Yüksekova'da bir kalorifer kazan dairesinin çatısında yangın çıktı.
  • İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve başka bölümlere sıçraması engellendi.
  • Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak çatı ciddi şekilde hasar gördü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Mezarlık Mahallesi'nde Ali Özer’e ait kalorifer kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatı bölümünü kaplayan alevler, mahallede endişeye yol açtı.

İTFAİYEDEN KISA SÜREDE MÜDAHALE

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı yoğun ve dikkatli müdahaleyle alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

ÇATIDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Alevlerin etkisiyle kazan dairesinin çatı kısmında ciddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Özer ailesi hızlı müdahale eden itfaiye ekiplerine ve kendilerine destek olan komşularına teşekkür etti.

3. Sayfa Haberleri