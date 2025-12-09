Hakkari'de kalorifer kazan dairesinde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Mezarlık Mahallesi'nde Ali Özer’e ait kalorifer kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatı bölümünü kaplayan alevler, mahallede endişeye yol açtı.

İTFAİYEDEN KISA SÜREDE MÜDAHALE

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı yoğun ve dikkatli müdahaleyle alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

ÇATIDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Alevlerin etkisiyle kazan dairesinin çatı kısmında ciddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Özer ailesi hızlı müdahale eden itfaiye ekiplerine ve kendilerine destek olan komşularına teşekkür etti.