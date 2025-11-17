Hakkari’de pikap Zap Suyu’na düştü: 2 ölü 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’de sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir pikap, kent girişindeki Sere Solan mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu’na düştü.

İhbar üzerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Botla suya indirilen ekipler, AFAD gönüllüsü rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç’un da desteğiyle aracın arka camını kırarak 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Botla kıyıya getirilen yaralılar, vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Daha sonra vinç yardımıyla suyun kenarına alınan pikaptan çıkarılan Macit ve Sıtkı Dayan da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumları ağır olan Macit ve Sıtkı Dayan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin durumunun iyi olduğu, diğerinin ise Van’a sevk edileceği bildirildi.

Aracın düşüşünü görüp yardım etmek için suya giren ve mahsur kalan bir kişi de ekiplerce sudan çıkarıldı. Vinçle yol kenarına çıkarılan pikap, çekiciye yüklenerek bölgeden kaldırıldı.