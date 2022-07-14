Petrol
97.58
-2.00%
Euro
17.5749
0.05%
Dolar
17.4944
0.40%
Altın
965.74
-0.56%
Borsa
2409
0.02%
Bitcoin
349.910
0.12%
BTXN Coin
7.32
0.96%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Hastadan hemşireye şiddet

    Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, bir hastanın hemşireye şiddet uyguladığı görüntüleri yayınladı.
    • 14.07.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hastadan hemşireye şiddet

    Yine bir sağlık çalışanı, yine şiddet…

    Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği,  bir hastanın sağlık çalışanına şiddet uyguladığı görüntüleri yayınladı.

    “Ne yapacağım? Vuruyorum”

    Söz konusu videoda sedyede oturan kişi, sağlık çalışanına önce bağırıp çağırdı.

    Sesinin şiddetini daha yükselten hasta, sonrasında hemşireye vurmaya başladı.

    Hemşirenin “Ne yapıyorsun?” tepkisi üzerine hastanın “Ne yapacağım? Vuruyorum” dediği duyuldu.

    Hastadan hemşireye şiddet VİDEO

    “Haddinizi bileceksiniz”

    Görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı.

    Dernek, bu anları yayınlarken, şu notu düştü:

    “Haddinizi bileceksiniz! Hemşireye elinizi kaldırmamayı öğreneceksiniz! Hastane kapısından girince insanlığınızı kapının dışında unutmayacaksınız. Tüm sağlık meslek mensuplarını dozu fil dozuna ulaşan bu şiddet olayları için desteğe davet ediyoruz.”

    Hastadan hemşireye şiddet #1

    Hastadan hemşireye şiddet #2

    Hastadan hemşireye şiddet #3


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında açıklama yayınladı
    İç Haber

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında açıklama yayınladı

    Sarımsaklı limonun 7 mucizevi etkisi
    Sağlık

    Sarımsaklı limonun 7 mucizevi etkisi

    Görüş Bildir