Batman'da 13 yaşındaki çocuğu hastanelik eden zanlıya ev hapsi Batman Valiliği, 13 yaşındaki çocuğu sokak ortasında tekme tokat döverek hastanelik eden zanlıya ev hapsi cezası verildiğini açıkladı.

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İHA

Batman'ın Merkez Gültepe Mahallesi'nde M.E. isimli büfe işletmecisi, sokak ortasında F.D.E'yi (13) tekme tokat döverek hastanelik etmişti.

"Dükkan önünde bekleme" deyip dövdü

Batman Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta bir iş yerinin önünde darbedilen F.D.E. (13) isimli kız çocuğunun iş yeri sahibi M.E.'nin “Dükkânın önünde bekleme yapma” diyerek kendisini darbettiğini beyan ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dalga geçtiği için dövdüm" dedi, ev hapsi verildi

Olay sonrası F.D.E. isimli çocuğun şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.E. isimli şahıs 'çocukların kendisiyle dalga geçtikleri' gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan etmiştir. M.E. isimli şahıs, Bahçelievler Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkez Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Açıklamada valilik tarafından mağdura ve ailesine psikososyal destek verildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Biriminin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)