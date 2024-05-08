Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda önceki gün ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı.
Tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yaralandı.
İhbar üzerine depoya sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden söndürüldü.
2 işçinin durumu ağır
Selçuk Y.'nin vücudunun yüzde 65'inde yanıklar olduğu ve 48 saat uyutulacağı öğrenilirken hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Vücudunun yüzde 50'sinde yanıklar oluşan Faik Y.’nin de 5 saat ameliyatta kaldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Abdülkadir T.'nin ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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