Sakarya'da 2'si ağır 3 işçinin yaralandığı patlamanın görüntüsü ortaya çıktı Sakarya'da orman işletme deposunun damgalama tankında meydana gelen ve 2'si ağır, 3 işçinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda önceki gün ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı.

Tankın yakınındaki Faik Y. (53), Selçuk Y. (44) ve Abdülkadir T. isimli işçiler yaralandı.

İhbar üzerine depoya sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden söndürüldü.

2 işçinin durumu ağır

Selçuk Y.'nin vücudunun yüzde 65'inde yanıklar olduğu ve 48 saat uyutulacağı öğrenilirken hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Vücudunun yüzde 50'sinde yanıklar oluşan Faik Y.’nin de 5 saat ameliyatta kaldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

Abdülkadir T.'nin ise durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)