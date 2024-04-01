Hatay'da 16 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu

İHA
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi’nden geçen sulama kanalına serinlemek amacıyla giren 16 yaşındaki İ.O. isimli yabancı uyruklu çocuk, gözden kayboldu.
Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Cansız bedeni bulundu
İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, kanaldan İ.O.'nun cansız bedenini çıkardı.
Çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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