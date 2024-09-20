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Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu

Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu Antakya ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar, kameraya yansıdı.