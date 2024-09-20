İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Hatay'daki evlerde mahkeme süreci sona erenler için harekete geçildi.
Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
6 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU
Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara yansıdı.
6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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