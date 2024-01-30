Hatay'da 7 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü kaza kamerada: Saniye saniye o anlar! Tıra çarptıktan sonra karşı şeride geçen kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Gökmeydan Mahallesi İskenderun-Arsuz kara yolunda Bayram Gökpınar yönetimindeki kamyonet, Taşkın Kılıç'ın geri manevra yaptığı tıra çarptı.

Kamyonet çarptıktan sonra refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Semih Bakır yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüse de çarptı.

Ölümlü kazanın geliş anı kamerada

Yan yatan minibüsteki 50 yaşındaki Aynur Deniz öldü, 7 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)