- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hatay'da, annesiyle tartışan gencin feci ölümü
Hatay'da, annesiyle tartışan gencin feci ölümü
- DHA
- 10.05.2021 - 02:22
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde Mustafa D., bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti.
ENDİNİ KİLİTLEYİP ATEŞE VERDİ
Evde yalnız kalan Mustafa D., kendini kilitlediği odayı ateşe verdi.
Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D.'nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.