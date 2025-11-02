Abone ol: Google News

Hatay'da bahçesinde bağlı köpeği çaldılar

Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeğin, yanında başka köpeklerle gelen kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 10:53
  • Samandağ'da bir kişi, bir evin bahçesindeki Kangal köpeği çaldı.
  • Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası ev sahibi durumu polise bildirdi.
  • Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'ın Samandağı ilçesi Yenimahalle’de ilginç anlar kaydedildi. 

Kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi.

POLİSE HABER VERİLDİ 

Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü.

Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI 

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

3. Sayfa Haberleri