Hatay'da bahçesinde bağlı köpeği çaldılar

- Samandağ'da bir kişi, bir evin bahçesindeki Kangal köpeği çaldı.
- Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası ev sahibi durumu polise bildirdi.
- Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'ın Samandağı ilçesi Yenimahalle’de ilginç anlar kaydedildi.
Kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi.
POLİSE HABER VERİLDİ
Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü.
Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.