İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde Kerim Şahin idaresindeki motosiklet aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin çarpması sonucu devrildi.
Motosikletten yere düşen sürücü Kerim Şahin hafif yaralanırken yolcu konumunda bulunan eşi Azime Şahin arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi.
Olay yerinde can verdi
Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Kerim Şahin yanı başında vefat eden eşi için gözyaşı döktü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Azime Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya karışan araçları tespit etmek için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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