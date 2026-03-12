Dubai’de sivil bir binaya İHA isabet etti

İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları devam ederken, bu kez BAE’nin Dubai kentindeki sivil bir bina hedef oldu.

İHA İSABET EDEN BİNADA YANGIN ÇIKTI

Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Creek Harbour bölgesindeki bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıktığı bildirildi.

Çok geçmeden yangına müdahale edildiği ve binadakilerin tahliye edildiği aktarılırken, alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Saldırı nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.