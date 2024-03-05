Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından afetin izleri silindi.
Enkazlar kaldırıldı, yeni konutlar yükseldi.
Öte yandan depremlerde binaların yanı sıra binlerce otomobil de büyük zarar gördü.
Araçları için AFAD'a başvurdular
Enkaz altında kalıp, adeta preslenen araçlar, demir yığınına döndü. Enkazın altından çıkarılan araçlar, kentin çeşitli noktalarında boş arazilere çekildi.
Geçen sürede 20 bin 534 kişi, araçlarının depremde zarar gördüğü için AFAD’a başvurdu.
Sahipleri belirlenemeyen otomobiller bekliyor
Ancak şasi numaraları incelenen araçların 18 bin 931'nin sahibi belirlendi. Bu araçların önemli bir kısmı sahiplerine teslim edildi.
Aradan geçen 1 yılı aşkın sürede kentteki enkaz kaldırılıp dönüşüm projeleri başlatılırken, sahipleri belirlenemeyen veya teslim alınmayan binlerce araç ise hala boş arazilerde bekletiliyor.
Depremin ilk günkü izlerini yansıtıyorlar
Demir yığınına döndüğü için marka ve modelleri tanınmayacak hale gelen araçlar, depremin ilk günkü izlerini yansıtıyor.
İncelemeler devam ediyor
Otların yetiştiği hurdalar arasında ise besiciler, koyunlarını otlatıyor.
Hak sahibi belirlenemeyen araçlardaki incelemelerin devam ettiği belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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