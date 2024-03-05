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Hatay'da enkazda kalan yüzlerce araç arazilerde bekletiliyor

Hatay'da enkazda kalan yüzlerce araç arazilerde bekletiliyor Asrın felaketinde demir yığınına dönen ve sahibi belirlenemeyen çok sayıda araç bekletilmeye devam ediyor. 1 yılda 18 bin 931 otomobilin sahibi belirlendi.