Hatay'da evin damında mahsur kalan inek vinçle kurtarıldı

- Hatay'da evin damına çıkarak mahsur kalan inek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.
- İneğin kurtarılması yaklaşık bir saat sürdü.
- Güvenli bir şekilde indirilen inek, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde evin damına çıkan inek mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
DAMDAN VİNÇLE İNDİRİLDİ
Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri ineği yaklaşık bir saat süren çalışmayla vinç yardımıyla sağlıklı bir şekilde damdan indirildi.
Güvenle kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.