Hatay'da hırsızlar öğlen saati kapı önünden otomobil çaldı

Antakya ilçesinde gündüz vakti 2 şahıs gözüne kestirdikleri aracı çalarak kayıplara karıştı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde gündüz saatleri meydana gelen olayda Sabit Bekler, oğlundan emanet aldığı aracı evinin önüne park etti.

Öğlen saat 12.00 sıralarında iki hırsız gözüne bir otomobili kestirdi.

Hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli şahıslar, aracın bulunduğu noktaya geldi ve otomobili zorlayarak açtı.

Şüpheliler, çalıştırmayı başardıkları arabayı hiçbir şey yokmuş gibi olay yerinden alarak götürdü.

Hatay’da aracı gündüz vakti çaldılar VİDEO

"Aracımı nasıl bulabileceğimi de bilmiyorum"

Gündüz çalınan arabanın bir an önce bulunmasını isteyen Bekler, mağdur olduğunu söyledi.

Olayla ilgili bilgi veren Sabit Bekler, "Aracı her zaman aynı yere park ederim. Son 2 aydan beri de aynı yerde duruyordu. Öğlen aracı park yerinden çalmışlar. Ben mağdur oldum, aracımı nasıl ne şekilde bulabileceğimi de bilmiyorum.

Araba benim de değil, çocuğuma emanet edilmişti. Çocuğum da bana bıraktı. Ben aracın çalındığını akşam saat 20.00 sularında fark ettim. Hemen emniyet ekiplerimize giderek ihbarda bulundum. Ben devletime, polisime güveniyorum." dedi.

İHA'nın haberine göre, çevre esnaflardan biri olan Mehmet Aksoy ise arabanın çalındığını gördüğünü, 2 gencin aracı zorladığını ancak onların sandığı için dikkat etmediğini dile getirdi.



