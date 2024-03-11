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Hatay'da hırsızların evinden suikast silahı çıktı

Hatay'da hırsızların evinden suikast silahı çıktı Hatay'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan A.T. ve S.K. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çalıntı eşyalarla kalem görünümlü suikast tabancası ele geçirildi.