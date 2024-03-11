Hatay'da hırsızların evinden suikast silahı çıktı

İHA
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda kimlikleri belirlenen A.T. ve S.K.’yi gözaltına aldı.
Suikast silahı bulundu
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 50 bin TL değerinde oto yedek parçası, 4 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 10 tablet, 12 fişek, kalem görünümlü suikast tabancası, 2 ruhsatsız tüfek, 2 havalı tüfek, 2 fotoğraf makinesi, 1 terazi ve bakır kablolar ele geçirildi.
Adliyeye sevk edildiler
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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