Hatay’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

İHA
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.
Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerin çalışmaları neticesinde; 24 Mart günü Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi’nde A.K., Ö.F.M., A.A. ve H.K. isimli şahıslar, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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