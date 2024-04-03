Haberler



3. Sayfa



Hatay'da kadın ile erkeğin tekmeli kavgası kamerada

Hatay'da kadın ile erkeğin tekmeli kavgası kamerada Bir adam ile kadın arasında geçmişten gelen husumetten dolayı sokak ortasında çıkan kasklı, tekmeli ve saç yolmalı kavgası kameralara yansıdı.