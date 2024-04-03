İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan kavga şaşırttı.
Motosikletle bölgeden geçen şahıs ile geçmişten arasında husumet bulunan bir kadın arasında kavga çıktı.
Birbirlerine girdiler
Kadının, motosiklet üzerindeki adama saldırısı sonucu başlayan kavga kameralara yansıdı.
Görüntülerde; kadının adama tekme ve kaskla saldırdığı görüldü. Erkek şahıs ise kadını saçından tutarak sürükledi.
Çevredekiler müdahale etti
Bölgeden geçen bir askeri personelin ve duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi.
Kavgada iki taraf da yara almazken, sokak ortasında yaşananlar görenleri hayrete düşürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış