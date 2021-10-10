Hatay'da kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döktü

Hatay'da kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döktü

Sevgilisi Elif D.'ye satırla saldıran Oğuzhan Kaplan gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Genç kız sevgilisinden şikayetçi olmazken, "Onu affedin. Tutuklanmasın" sözleriyle feryat etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Elif D., 20 yaşındaki sevgilisi Oğuzhan Kaplan'ın saldırısına uğradı.

Kaplan sevgilisini satırla kovalarken, Elif ise bir iş yerinin önünde durdu.

Tavla oynayanları görünce duran Elif'e kimse yardım etmezken, o anlar çekilen görüntülere yansıdı.

İş yerindekilerin genç kıza yardım etmemesi tepkiye neden olurken, Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

"ONU TUTUKLAMAYIN, ONU AFFEDİN"

Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan’ı bekleyen Elif D., "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek feryat etti.

Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Kaplan, “Kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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