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    Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çapan otomobilin sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan kadın ise yaralandı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 07:47
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 08:59
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    Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

    Hatay’ın Dörtyol ilçesinde S.T. (51) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü S.T.'nin öldüğü belirlendi.

    Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Hatay da KGYS direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü #1

    Hatay da KGYS direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü #2

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