Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çapan otomobilin sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan kadın ise yaralandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde S.T. (51) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü S.T.'nin öldüğü belirlendi.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.