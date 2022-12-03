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    Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 97 kişi tutuklandı

    Kentte, 441 ekip tarafından yapılan eş zamanlı Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 97 uyuşturucu satıcısı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
    • 03.12.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 15:05
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    Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 97 kişi tutuklandı

    Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadele kapsamında ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında Hatay'da ekipler harekete geçti.

    Kentte, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    441 ekip, 42'si özel harekat unsuru bin 934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

    Yakalanan şüphelilerden, 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu, 226 gram eroin, 20 bin 638 uyuşturucu hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 10 hassas terazi ve 9 sikke ele geçirilmişti.

    Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 97 kişi tutuklandı VİDEO

    Hatay da Kökünü Kurutma Operasyonu: 97 kişi tutuklandı #1

    97 tutuklu

    Konuya ilişkin açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

    Açıklamada, şüphelilerden 97'sinin tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi.

    Hatay da Kökünü Kurutma Operasyonu: 97 kişi tutuklandı #2

    Hatay da Kökünü Kurutma Operasyonu: 97 kişi tutuklandı #3


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