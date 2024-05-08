Türk Eximbank’tan 285,7 milyon dolarlık kredi anlaşması

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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan 285,7 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Türk Eximbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kredinin 10 yıl vadeli olduğu belirtildi.

"Kredi anlaşması imzalandı"

KAP'ta yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bankamız, 7 Mayıs 2024 tarihinde Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan 285,7 milyon USD tutarında 10 yıl vadeli bir fon temin edilmesine yönelik kredi anlaşması imzalamıştır.