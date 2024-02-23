Hatay'da korku dolu anlar! 3 konteyner alevlere teslim oldu Antakya'da geçici yaşam merkezinde çıkan yangın sonucunda 3 konteyner alevlere teslim olurken, anne ve çocuk yaralandı.

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İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yangın çıktı.

Meydana gelen yangında 3 konteyner alevlere teslim olurken yangının çıktığı esnada yanan konteynerde olan anne, beşikte uyuyan evladını kurtarmak için mücadele etti.

Yangından yaralı olarak kurtulmayı başaran anne ve çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anne ve alevlerden kurtardığı evladının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

Çıkan yangından dolayı yaşadığı konteyner yanan Hüseyin Kına, “Yan komşumun konteynerinde çıkan yangından dolayı 3 konteyner yandı. Komşularımızdan 2 kişi içeride vardı. Onları kurtarmak için çalıştılar.

Komşumuz olan anne ve çocuğu çıkan yangından dolayı hastanede kalıyor. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ekipler inceleme yapacaklar. Sonuç olarak çocuklarımıza ve canımıza bir zarar gelmediği için mala geldi diyoruz.” dedi.

"Anne çocuğu kurtarırken hem kendi yandı hem de çocuğu yandı"

Evinde kocasına çay verirken sesler duyup dışarı çıktığını ifade eden Emine Seyyar, “Evden dışarıya çıktığımda her taraf alevler içindeydi. Misafirliğe gelen kadın, canını zor konteynere attı. Çünkü kadının çocuğu içeride beşikte yatıyordu.

Konteynerdeki yangında çocuk da yanabilirdi. Anne çocuğunu kurtarmak için konteynere girdi. Anne çocuğu kurtarırken hem kendi yandı hem de çocuğu yandı. Yangın diğer konteynerlere sıçradı. 3 konteyner yandı ve 2 konteyner de zarar gördü. Anne ve çocuk hastanede tedavi görüyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)