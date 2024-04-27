Ali Koç: Bizi kimse yıkamaz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminin ardından "Bir ve beraber olduğumuzda, yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi kimse yıkamaz deriz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini 1177 oy alan Şekip Mosturoğlu kazandı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Şekip Mosturoğlu'nu tebrik etti.

Toplantı sonunda Koç, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

"Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık"

Ali Koç, sözlerine şöyle başladı:

Güzel bir günü daha geride bıraktık. Şekip Mosturoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık.

"Herkesin birlik ve beraberlik için çorbada tuzunun olması gerekiyor"

Koç, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Gerek 2 Nisan'da yaptığımız genel kurul, gerek bugün yaptığımız bugün seçim üyelerimize gösterdikleri ilgiden teşekkür etmek istiyorum. Bir ve beraber olduğumuzda, yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi kimse yıkamaz deriz. Oluşan birlik ve beraberliğin kırılgan olduğunu görüyoruz. Herkesin birlik ve beraberlik için çorbada tuzunun olması gerekiyor.

"Kulübümüze yapılan haksız saldırıları, bu birlik ve beraberlikle bertaraf ettik"

3 Temmuz hakkında Ali Koç, şunları dedi:

Şekip Bey 3 Temmuz'a değindi. Aslında biz 3 Temmuz'u kulübümüze yapılan haksız saldırıları, bu birlik ve beraberlikle bertaraf ettik. Onu unutmamalıyız, onu hep canlı tutmalıyız.

"Fenerbahçe herkesin önündedir"

Ali Koç, Fenerbahçe'ye saldırılar yapıldığını söyledi.