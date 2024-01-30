Hatay'da kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

İHA
Hatay'da sağanak ve fırtına etkili oluyor.
İskenderun'da bugün olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Cebike Mahallesi'nde inşaat alanında kuvvetli fırtına sebebiyle prefabrik ve konteyner ofislerin çatıları zarar gördü.
Fırtına çatıları uçurdu
Kuvvetli fırtına nedeniyle uçan çatılar, park halindeki 21 BK 442 plakalı FORD transit marka bir kamyonet ve bir otomobilin otomobilin üzerine düştü.
Ofislerin çatılarının zarar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı.
Kuvvetli fırtınanın zarar verdiği inşaat alanında, çatıları kaldırma ve arabaları kurtarma çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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