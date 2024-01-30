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Hatay'da kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

Hatay'da kuvvetli fırtına çatıları uçurdu İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, inşaat alanındaki ofislerin çatılarını uçurdu. Çatıların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken 2 araç da hasar aldı.