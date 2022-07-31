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    Hatay'da, otomobile taşlı saldırı kamerada

    2 şüpheli şahıs, servis önünde park halinde duran otomobile taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 31.07.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 12:58
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    Hatay'da, otomobile taşlı saldırı kamerada

    Hatay’da, Emin Süner isimli bir şahıs, Defne ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi’ndeki servise, oğlunun trafikte tartıştığı kişiler tarafından camı kırıldığı iddia edilen otomobili getirdi.

    2 şüpheli şahıs, servis önünde park halinde duran otomobilin yanına gelerek taşla saldırdı.

    Süner’in şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Saldırı anları kamerada

    AA’nın haberine göre; Süner, oğluyla trafikte tartışma yaşayan kişiler tarafından tehdit edildiklerini savunarak, daha önce otomobilin camını kıran şüphelilerin tamire götürdükleri araca yeniden saldırdıklarını öne sürdü.

    Zanlıların, park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

    Hatay'da, otomobile taşlı saldırı VİDEO

    Hatay da, otomobile taşlı saldırı kamerada #1

    Hatay da, otomobile taşlı saldırı kamerada #2

    Hatay da, otomobile taşlı saldırı kamerada #3

    Hatay da, otomobile taşlı saldırı kamerada #4

    Hatay da, otomobile taşlı saldırı kamerada #5


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