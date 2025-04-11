DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde E.O., kullandığı otomobil ile yola çıkan eşeğe kasıtlı olarak çarparak kaçtı.
Eşek ayağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
BİN 986 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Ekiplerin barınağa götürdüğü eşek, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan E.O.'nun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve bin 986 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, otomobilin eşeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış