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Hatay'da otomobiliyle eşeğe kasıtlı olarak çarptı

Hatay'da otomobiliyle eşeğe kasıtlı olarak çarptı Samandağ ilçesinde, yola çıkan eşeğe otomobiliyle kasıtlı olarak çarpıp kaçan 57 yaşındaki sürücüye para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.