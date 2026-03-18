Szymon Marciniak, Liverpool - Galatasaray maçını yönetemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

4. HAKEM MAÇI YÖNETTİ

Maçın hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, sakatlığının da etkisiyle mücadelede orta hakem olarak görev yapamadı.

Szymon Marciniak, karşılaşmada 4. hakem olarak görev yaptı.

Mücadelede 4. hakem Pawel Raczkowski, orta hakem olarak görev yaptı.