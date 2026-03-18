Bayram öncesi tek tıkla öğren: Nerede radar uygulaması var

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği dijital sistemle sürücülere önemli bir kolaylık sağladı.

2025 yılı ortalarında devreye alınan uygulama sayesinde vatandaşlar, seyahat edecekleri güzergâhlardaki trafik denetimlerine dair bilgi alabiliyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan sistem, radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını kullanıcılarla paylaşıyor.

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

“https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari” adresi üzerinden erişilebilen platformda sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergah üzerindeki denetim yoğunluğunu öğrenebiliyor.

Sistem, nokta atışı konum bilgisi vermese de sürücülere yol üzerindeki uygulama sayıları hakkında genel bir çerçeve sunuyor.

Böylece denetimlerden haberdar olan sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanması hedefleniyor.

Paylaşılan veriler, emniyet ve jandarma birimlerinin il genelinde yürüttüğü trafik uygulamalarını kapsarken, bilgiler her 30 dakikada bir güncelleniyor.

ÖRNEK PLANLAMA

Örneğin İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkacak olan bir sürücü varış noktasını Rize'nin Çayeli ilçesi olarak belirlediği takdirde güzergah üzerinde kaç adet radar uygulaması olduğunu görebiliyor.

Harita üzerinde yakınlaştırma yaptığınız takdirde radar uygulamalarının tam olarak konumunu da görebiliyorsunuz.

Elbette 30 dakikada bir güncelleme yapıldığını unutmamak elzem, yola çıktığınızda olmayan radar daha sonra aktif edilerek uygulamaya eklenebilir.

Sizler de bulunduğunuz konum ve varış noktanızı seçerek, güzergah üzerinde kaç adet radar uygulaması olduğunu ve konumlarını görüntüleyebilirsiniz.

Tüm bu tedbirlerin trafik güvenliği için alındığını hatırlamalı ve trafik kurallarına riayet etmeyi unutmayınız.