Hatay'da servis midibüsüyle tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
AA

Hatay'da 31 yaşındaki Ali Arıkoğlu yönetimindeki midibüs, Antakya- İskenderun kara yolunda aynı yönde seyreden Aydın Kürdü idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 işçi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 12 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)