Hatay'da sokak köpeklerinden kaçarken ayağını kırdı Yürüyüş yaptığı sırada üzerine doğru havlayarak koşan sokak köpeklerinden korkan 16 yaşındaki genç kız, kaçarken düşerek ayağını kırdı ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

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AA

Başıboş köpek saldırısının yeni adresi Hatay.

Samandağ ilçesinde 23 Nisan'da kuzenleriyle yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki Zeynep Açar'ın üzerine sahipsiz köpekler havlayarak geldi.

Ayağı kırıldı

Bunun üzerine Açar, korkup kaçarken yere düştü.

Düşme sonucu sağ ayağı kırılan genç kız, ailesi tarafından götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ameliyat oldu

Kırılan ayağı alçıya alınan Zeynep Açar'ın kontrolleri sürüyor.

Zeynep'in babası Mithat Açar, ayağı kırılan kızının ameliyat edildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

"Bu köpekleri toplasınlar"

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını isteyen Açar, "Kızım köpekten korkup kaçınca ayağını kırdı. Ayağından ameliyat oldu. Kızım lise öğrencisi, raporunu aldık, birkaç gün okula gidemeyecek. Sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyorum. Herkese saldırıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu köpekleri toplasınlar, benim kızım zarar gördü başkaları görmesin." dedi.

O anların görüntüsü

Güvenlik kamerasınca, genç kızın kuzenleriyle yolda yürürken sahipsiz köpeğin üzerlerine doğru gelmesi ve sonrasında genç kızın kaçmaya çalışırken yere düşmesi görüntülendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)